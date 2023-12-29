Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил детей из Абинска с Новым годом

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Новый год – это время радости и праздника, особенно для детей. Время, когда мы все ощущаем особенную атмосферу вокруг себя: воздух наполнен запахом мандаринов и хвои, улицы украшены гирляндами и огнями, а люди улыбаются друг другу и ждут волшебства.

В преддверии нового года, Иван Демченко традиционно поздравил детей, которые растут в счастливых многодетных семьях, где забота о своих братьях и сестрах проявляется еще с детства. Ведь это так важно – учиться заботиться о своих близких и родных людях с самого раннего возраста.

По словам депутата, дети – это наше будущее, и мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить им счастливое детство. Каждый ребенок заслуживает того, чтобы его праздник был запоминающимся и волшебным. Ведь блеск в глазах ребенка – самое дорогое, что есть в нашей жизни.

"Пусть загаданные желания в эти предновогодние дни у главной городской елки в Абинске обязательно сбудутся у каждого ребенка", - выразил искренние пожелания Иван Иванович.