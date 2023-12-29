Депутат Госдумы Иван Демченко передал новогодние подарки детям в преддверии праздников

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Сегодня от депутата Госдумы Ивана Демченко новогодние подарки получили маленькие анапчане, чьи мамы сейчас активно занимаются волонтерской деятельностью, а отцы героически стоят на страже нашего мирного будущего на передовой.

«Иван Иванович всегда старается помочь тем, кто сегодня защищает наше мирное небо или занимается волонтерством. А эти семья являются гордостью Анапы», - отметила помощник депутата Госдумы Светлана Хижняк.

Также, новогодние поздравления принимали и дети Дарьи Хлупиной, руководителя волонтерской организации «Феечки СВО». Дед Мороз и Снегурочка вручили им подарки и самые теплые пожелания от парламентария.

Мероприятие не только принесло радость детям, но и стало символом единения и поддержки, которые так важны для каждого в этот праздничный период.

"Эти дети заслуживают особого внимания и заботы, и считаю своим долгом поддерживать их в такое непростое время. Уверен, что в таком единстве кроется настоящая сила нашего народа, способная преодолеть любые трудности", - подчеркнул Иван Демченко.