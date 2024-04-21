Участники проекта "Волонтеры культуры" из Анапы выехали в зону СВО

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В госпиталь ВДВ на территории ЛНР в рамках проекта АНО "Позывной – культурные люди" выехала группа "Волонтеров культуры" из города-курорта Анапы.

Вторая группа анапских добровольцев едет на передовую – коллектив возглавляет депутат Совета Анапы и помощник депутата Государственной Думы Ивана Демченко Светлана Хижняк.

Помимо творческих номеров анапчане везут бойцам гуманитарный груз – антитепловизорные одеяла, маскировочные сети и одежду, сшитую своими руками, фрукты и овощи, письма школьников со словами благодарности и пожеланием скорой Победы.

"Всесторонняя системная поддержка находящихся на передовой российских бойцов – участников специальной военной операции – ключевая задача как органов власти, так и патриотической общественности", - отметил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Ранее политик рассказал о том, какие законодательные инициативы по совершенствованию механизмов социальной защиты участников СВО и членов их семей находятся на рассмотрении Госдумы. Также сам Иван Демченко неоднократно выезжал в прифронтовую зону и направлял туда гуманитарные грузы – его патриотическая деятельность была отмечена командованием Минобороны России и руководством партии "Единая Россия".