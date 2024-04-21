Депутат Госдумы Иван Демченко отметил вклад "Пушкинской карты" в развитие молодежи

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Руководство страны уделяет особое внимание воспитанию молодежи и системной работе на приобщение подрастающего поколения к традиционным ценностям многонациональной страны, ее богатейшему культурному наследию – золотому фонду мировой культуры.

Именно поэтому в России запущена уникальная программа "Пушкинская карта".

Она активно реализуется и в Краснодарском крае, отметил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

В рамках проекта все российские школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет за счет начисляемых на "Пушкинку" государственных средств – сейчас это пять тысяч рублей в год – могут бесплатно посещать концерты, показы фильмов, выставки и творческие мероприятия.

В качестве примера депутат Иван Демченко привел Абинский район, где участниками программы стали шесть учреждений культуры – краеведческий музей, кинотеатр "Союз", Абинский и Ахтырский КДЦ, детская художественная школа и школа искусств станицы Холмской. В этом году к "Пушкинской карте" присоединится детская школа искусств станицы Федоровской.

Только за первый квартал в районе проведено 26 мероприятий, состоялись пять гастрольных туров краевых учреждений культуры. Об этом депутату доложил во время региональной недели глава Абинского района Илья Биушкин.

"В послании Федеральному собранию наш Президент Владимир Владимирович Путин высоко оценил программу и заявил, что ее необходимо расширить. Таким образом, благодаря поддержке главы государства учреждения культуры станут еще более доступными, а богатейшее культурное наследие России будет открыто каждому школьнику и студенту", - подытожил депутат Государственной Думы Иван Демченко.