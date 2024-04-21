Дом культуры села Варваровка отремонтировали по госпрограмме – депутат Демченко

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Дом культуры села Варваровка открылся ярким концертом после капитального ремонта. Обновление здания, ставшего сердцем культурной и общественной жизни села, стало возможным благодаря государственной программе Краснодарского края "Развитие культуры", сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Здесь оборудован зал на 300 мест, в котором полностью заменили электропроводку, пожарную сигнализацию, отопительную и вентиляционную системы. Сцену оснастили современной техникой. Общая стоимость работ – более 12 млн рублей, сообщил Иван Демченко.

В ДК Варваровки занимаются 24 коллектива - театральные, вокальные и хореографические студии, мастерские декоративно-прикладного творчества, в которых занимаются более полутора тысяч жителей села и соседних населенных пунктов.