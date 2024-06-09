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Благодаря нацпроекту "Культура" ремонтируют и строят учреждения в Крымском районе

Ремонт и оснащение современным оборудованием домов культуры в Крымском районе стали возможны благодаря национальному проекту "Культура".

 

Эту тему в рамках региональной недели депутат Государственной Думы Иван Демченко обсудил с главой Крымского района Сергеем Лесь.

Ремонтные работы продолжаются в ДК хутора Черноморского. Уже сегодня здание, ставшее центром притяжения всего населенного пункта, выглядит современным и благоустроенным. В ближайшее время запланирован ремонт МКЦ "Русь" в Крымске, оснащение музыкальными инструментами, многофункциональной оргтехникой и методической литературой детских школ искусств в Крымске и станице Нижнебаканской, перечислил парламентарий.

Параллельно ведется подготовка документации на строительство новой детской школы искусств в Крымске.

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Категория: Новости / Культура

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