Программа "Земский работник культуры" будет востребована на Кубани – депутат Демченко

/Культура/

В 2025 году в России запустят уникальную и значимую программу "Земский работник культуры". Уверен, она будет востребована не только на Дальнем Востоке и в новых российских регионах, но и богатом творческими людьми Краснодарском крае.

Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы от региона Иван Демченко.

"О запуске программы в Послании Федеральному Собранию объявил Президент России Владимир Владимирович Путин, а ее инициатором стала ВПП "Единая Россия", - напомнил депутат Иван Демченко. - Согласно условиям программы, при переезде в сельскую местность молодой специалист в сфере культуры сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях – по два миллиона".

Ее задача очевидна – привлечь на село работников культуры, которые смогли бы развивать творческие коллективы и заниматься с молодежью, подчеркнул политик.