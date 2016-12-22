Кубанский художник награжден золотой медалью Российской академии художеств

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Торжественная церемония вручения медали состоялась сегодня в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

В чествовании известного кубанского художника Василия Монастырного, посвященного его 70-летию, приняла участие начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края Татьяна Мячина. От имени главы отрасли Виктории Лапиной она поздравила живописца с юбилеем и отметила, что золотая медаль Российской академии художеств – это высокая оценка его заслуг перед кубанским и российским изобразительным искусством.

Поздравить Василия Монастырного приехал председатель Южного регионального отделения Российской академии художеств, академик Сергей Олешня. На церемонии также выступили председатель Краснодарской краевой организации Союза художников России Константин Одинцов, член-корреспондент Российской Академии художеств заслуженный художник РФ, скульптор Александр Аполлонов, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств России, председатель Творческого союза художников Кубани, профессор Светлана Демкина, друзья и коллеги юбиляра.

В 1969 году Василий Монастырный окончил Краснодарское художественное училище, в 2006 году - Краснодарскую художественно-промышленную академию. С 1996 по 2001 гг. работал преподавателем рисунка и живописи в Краснодарском художественном училище. Избирался членом правления Союза художников СССР. Он мастер сюжетно-тематических картин, участник и лауреат городских, краевых, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы живописца приобретены Министерством культуры РФ, Краснодарским художественным музеем им. Коваленко, Калининградской картинной галереей, а также галереями Германии, Франции, Бельгии, США.

Источник: Министерство культуры Краснодарского края