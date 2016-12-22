«Революционная» коллекция Президентской библиотеки

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В преддверии 100-летней годовщины революции 1917 года в России Президентская библиотека продолжает собирать и переводить в цифровую форму редкие документы начала XX века. Все материалы войдут в новую «революционную» коллекцию, которая будет представлена на портале Президентской библиотеки в открытом доступе.

Благодаря сотрудничеству с Государственным архивом Российской Федерации в фонд Президентской библиотеки вошли работы ключевых фигур того времени: В. Ленина, Л. Троцкого и других. Также посетители центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки смогут ознакомиться с трудами Л. Каменева и Г. Зиновьева, которые накануне Октябрьского восстания выступили против вооруженного захвата власти.

На портале Президентской библиотеки в свободном доступе представлены электронные копии документов Временного правительства. Например, в обращении к народу 1917 года говорится: «Временное Правительство свободной России не вправе скрывать истину от народа. Нужно напрячь все силы для его спасения. Пусть ответом страны на сказанную правду будет не бесплодное уныние, не упадок духа, а единодушный порыв к созданию единой народной воли. Она даст нам новые силы в борьбе и приведет нас к спасению».

В рамках подготовки коллекции в фонд Президентской библиотеки были переданы Российским государственным архивом кинофотодокументов цифровые копии фотографий. На одной из них запечатлены участники Съезда офицеров и солдатских депутатов, среди которых М. В. Родзянко, Ф. И. Родичев, А. М. Масленников, Б. П. Позерн, М. Ф. Квецинский, на другой можно увидеть рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, собравшихся на съезд в Тюмени. Также среди материалов – электронная копия фотографии группы участников Государственного совещания у здания Большого театра. Среди собравшихся – Павел Милюков – министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году.

Кроме документов, книг и фотографий Президентской библиотеке для оцифровки Центром социально-политической истории были переданы агитационные листовки Петербургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Часть из них содержит призыв к свержению самодержавного строя, требования немедленного прекращения Первой мировой войны и заключения мира, а также сообщает об открытии Учредительного собрания 5 января 1917 года.

Наряду с созданием цифровой коллекции, в рамках празднования 100-летнего юбилея революции 1917 года в России в Президентской библиотеке планируется выставка, раскрывающая ключевые революционные события февраля – октября 1917 года, происходившие в Петрограде. Увидеть экспозицию своими глазами можно будет в 2017 году.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки