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22 декабря в Новороссийской библиотеке-филиале им. Павленко прошло мероприятие, посвященное творчеству А.И. Солженицына

22 декабря в библиотеке-филиале им. Павленко прошло мероприятие, посвященное творчеству А.И. Солженицына.

Александр Исаевич Солженицын один из ведущих русских писателей двадцатого столетия, Лауреат Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы». В настоящее время в нашей стране, пожалуй, не найти людей, не знающих фамилии Солженицын, может быть кроме дошколят или беспризорников, которые никогда не посещали школу. Сейчас это имя звучит ныне в программах школ и вузов, на уроках литературы и истории, открыты музеи Солженицына, именем его названы школы, вузы... О нём постоянно вещают с телевизионных экранов, не сходит он и со страниц «демократических» газет и журналов.

На литературном обзоре присутствовали ученики 9-ой школы. Из электронной презентации ребята узнали много нового о творчестве писателя. 

Источник: Пресс-служба библиотеки имени Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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22 декабря в Новороссийской библиотеке-филиале им. Павленко прошло мероприятие, посвященное творчеству А.И. Солженицына

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