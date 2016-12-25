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/Культура/

Кобзон рассказал, как едва не оказался в числе пассажиров разбившегося на пути в Сирию Ту-154

Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что за десять дней до катастрофы Ту-154 получил предложение полететь на концерт в Сирию вместе с музыкантами ансамбля им. Александрова, однако решил ответить отказом из-за запланированного по графику лечения за границей.

Как рассказал Кобзон, две недели назад он общался с руководителем ансамбля Валерием Халиловым, от которого получил предложение еще раз посетить Сирию с концертом для российских военных на новогодние праздники, сообщает "Российский Диалог".

По словам Кобзона, очередной визит с концертом в Сирию не вписывался в его график, поскольку на конец декабря у него была запланировано продолжение лечения за границей, чего он отменить никак не мог. 

"Я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз",  рассказал певец, вспомнив, что пообещал Халилову полететь в Сирию в следующий раз, которого уже не случится.

Как ранее сообщалось, в разбившемся Ту-154 в практически полном составе находился ансамбль им. Александрова в числе 65 музыкантов. Они должны были выступить с концертом для российских военных в Латакии в честь новогодних праздников.

Кроме того, в самолете находились съемочные группы трех телеканалов "кремлевского пула" - "Первого канала", "Звезды" и НТВ. По уточненным данным, на борту Ту-154 в Сирию летели 83 пассажира и десять членов экипажа.

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Категория: Новости / Культура

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