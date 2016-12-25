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/Культура/

РЕН ТВ снимет с эфира рекламу и развлекательные проекты

В связи с трагическими событиями и объявленным в России днем траура 26 декабря РЕН ТВ снимет с эфира всю рекламу. Также в эфир не выйдут развлекательные проекты. Вместо них телеканал покажет драматический сериал "Стрелок" и увеличит документально-публицистический блок.

Изменения в сетке вещания произошли уже сегодня. Каждый час в эфир телеканала выходят экстренные выпуски "Новостей". Также был отменён показ музыкального шоу Захара Прилепина "СОЛЬ". Сообщила пресс-служба канала.

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Категория: Новости / Культура

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