«Ратмир» и «Черномор» – в числе лучших

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В Краснодаре определили победителей краевого фестиваля организаторов работы в сфере патриотического воспитания «Призыв». По его итогам Анапа в четвертый раз заняла одну из лучших позиций.

Так, в номинации «За успехи в патриотическом воспитании молодежи» среди военно-патриотических центров муниципальных образований края лучшим стал Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Анапский поисковый отряд «Черномор» признан лучшим в номинации «Растим патриотов».

В рамках фестиваля были определены призеры и победители конкурса творческих работ «Победа деда – моя Победа», посвященного 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1942 гг. В номинации «Военный корреспондент: фото с фронта» в возрастной категории «14–17 лет» 3 место заняла Дарья Брусник (ученица СОШ № 9). В этой же номинации в категории «18–29 лет» 3 место заняла анапчанка Инна Водолацкая. В номинации «Живая победа» 2 место заняла Ксения Сказченкова (студентка Анапского филиала МПГУ).

Источник: Пресс-службамадминистрации города Анапа