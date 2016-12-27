Литературная и государственная деятельность Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

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27 января 2017 года будет отмечаться 191-летие со дня рождения русского классика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с исследовательскими работами, не только касающимися жизни писателя и его литературного творчества, но и отражающими государственную деятельность Салтыкова-Щедрина.

Михаил Евграфович Салтыков (Николай Щедрин – творческий псевдоним) принадлежал к старинному дворянскому роду. «Детство писателя прошло в обстановке крепостного права, в одном из наиболее глухих, малокультурных углов старой России. Соседний Пошехонский уезд вошел в произведения Щедрина как „Пошехонье“ – символ отсталости и дикости», – читаем в критико-биографическом очерке Д. Заславского «Салтыков-Щедрин», изданном в 1939 году. Автор особо отмечает, что впечатления от детства дали литератору богатый материал для художественных произведений: «Уже не говоря о „Пошехонской старине“ и „Господах Головлевых“, многие его сатирические очерки содержат в себе автобиографический материал. Нельзя, конечно, полностью отождествлять литературные типы с живыми лицами. Против этого предостерегал сам Щедрин, но многие черты его детства отразились в его произведениях».

Литературная деятельность Салтыкова-Щедрина началась во время учебы в Царскосельском лицее. «Влияние литературы было в Лицее очень сильно: воспоминание о Пушкине обязывало; в каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина», – приводит воспоминания литератора Б. Папковский в своей работе «М. Е. Салтыков-Щедрин»1943 года издания, электронная копия которой хранится в фонде Президентской библиотеки. Стихотворения будущего писателя печатали журналы «Современник» и «Отечественные записки», однако сам он сурово относился к своему юношескому опыту и больше к поэзии не возвращался.

Первые рассказы Салтыкова-Щедрина появились в 1847 и 1848 годах. «Один из них, „Противоречия“, он сам предал забвению; другой, „Запутанное дело“, он после повторил в „Невинных рассказах“», – сообщает А. Н. Пыпин в книге «М. Е. Салтыков», выпущенной в 1899 году. Так, по его словам, начались «почти полстолетия любви к родной литературе и неустанного труда на ея поле».

Отличием Салтыкова-Щедрина от других русских писателей-современников стали его сатирический талант и особенный язык. А. Н. Пыпин отмечает: «Сатира Салтыкова достопримечательна прежде всего своим неистощимым богатством, как неистощимо было богатство его всегдашней обыкновенной речи, исполненной своеобразного меткого остроумия, оригинального, так сказать неожиданного языка. Сатира Салтыкова, это – не ряд нескольких стихотворений; не сатира, переходящая в чистую карикатуру и необузданный гротеск; это – ряд картин, глубоко верных действительности, обставленных живыми типами, несомненными чертами нравов; это – правдивые бытовые изображения, которые становятся сатирой только потому, что писатель умел ярко выставить наружу скрывающиеся мотивы этой действительности и нравов, и в этой наготе они отталкивают зрителя своим часто постыдным безобразием».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин внес свой вклад не только в русскую литературу. Будучи деятельным государственным чиновником, занимавшим важные посты, он прилагал усилия, чтобы изменить положение дел в стране.

В книге Н. Дризена 1900 года «Михаил Евграфович Салтыков в Рязани», основанной на архивных материалах, в частности, отражено отношение писателя к исполнению своих государственных обязанностей. В Рязани ему пришлось служить дважды: в 1858-м он был назначен рязанским вице-губернатором, в 1867 году служил в качестве управляющего местной Казенной палатой, где столкнулся с массой злоупотреблений. Н. Дризен пишет: «Он вступал в темную область обмана и взяточничества, где честный человек являлся исключением… На первых порах Салтыков взял росписи городских приходов-расходов, и с тех пор городское хозяйство стало предметом его важнейшей заботы».

М. Е. Салтыков-Щедрин боролся за права ветеранов войны с Наполеоном, про которых, по его мнению, власть забыла вскоре после свертывания военной кампании. В 1856 году в брошюре «Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 года» он отмечал: «Война лишила многие семейства всего достояния, оставила после себя огромное число раненых, вдов и сирот, без пристанища, без всяких средств к существованию. Правительству предстояла обязанность… подать руку помощи более нуждающимся».

Из этого глубокого погружения в заботы и глобальные проблемы государства родился роман «Господа Головлёвы», отобразивший духовную и физическую деградацию дворянства второй половины XIX в. Нельзя также не вспомнить «Историю одного города», где автор не только иронически показал взаимоотношения народа и властей города Глупова, но и поднялся до критики правительственных верхов.

Творческое наследие Салтыкова-Щедрина можно назвать сборником своеобразных исторических документов, ведь во многих его работах – правда, как в кривом зеркале – отражены реальные люди в реальных ситуациях. Писатель обличал пороки общества своего времени, но и сегодня его произведения не теряют актуальности.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки