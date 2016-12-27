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/Культура/

В Краснодаре откроется выставка «Театр камней»

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 10 до 29 января 2017 года пройдет выставка авторских работ Елены Прийма «Театр камней».

Источником вдохновения для автора послужили наскальные рисунки австралийских аборигенов. Из каждого путешествия Прийма привозит камни, которые использует вместо холста. Автору помогают два кузнеца Константин Кузьмин и Юрий Мокроусов.

Торжественное открытие выставки состоится 10 января в 16:00, сообщает пресс-служба выставочного зала.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Культура

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