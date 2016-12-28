В Дагестане возрождают народную культуру

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Россия – огромная страна, имеющая богатые традиции и историю. Каждый ее уголок может похвастаться своими, только ему свойственными, ремеслами и традициями, и вместе они составляют пеструю и разноцветную, самобытную и уникальную культурную мозаику России.

Именно культура, традиции и ремесла являются той прочной связующей нитью, которая скрепляет поколения и позволяет нам ощущать связь с нашими предками, далекими и такими близкими. Поэтому так важно сохранять и возрождать те традиции и ремесла, которые составляют основу культуры народа, и знакомить с ними жителей родного поселка, района, города.

Но, к сожалению, в современном мире мы все чаще забываем о нашем историческом прошлом и искренне полагаем, что ремеслам и традициям не место в нашей жизни, они остались лишь в воспоминаниях наших бабушек и дедушек, а также в книгах и журналах.

Однако есть люди, которые бережно собирают и сохраняют традиции своего народа. Они помогают им развиваться и продолжать существовать и тем самым делают нашу жизнь более яркой и самобытной. Таким человеком является жительница с. Маджалис, методист центральной библиотеки Кайтагского района Зубайдат Гасанова. Благодаря ее усилиям в Кайтагском районе Дагестана удалось возродить народную вышивку.

В конце 20-века, когда Северный Кавказ переживал очень непростое время, многие традиции и ремесла, которыми славились народы этого самобытного региона, забылись. Не стал исключением и Кайтагский район Дагестана. Кайтагская вышивка была практически забыта, оставшись лишь в воспоминаниях старожилов. Работа по возрождению забытого искусства началась в 2000-х гг., когда нескольким женщинам из селения Маджалис был передан небольшой лоскут с кайтагской вышивкой. По этому образцу они смогли восстановить забытую технику и тем самым вернуть кайтагскую вышивку из забвения.

Но чтобы уникальная технология вновь не была утрачена, требовалось не только разгадать ее секреты, но и возродить интерес к ней у местных жителей. И тогда Зубайдат Гасанова решила сделать все возможное и невозможное, чтобы не только сохранить, но и популяризировать кайтагскую вышивку. Реализовать проект жительнице Дагестана удалось благодаря победе в грантовом конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». На деньги, полученные в рамках гранта, Зубайдат Гасанова организовала в 2014 году в родном селе любительское объединение «Талисман», в котором обучиться кайтагской вышивке было предложено матерям-одиночкам, пожилым, безработным, женщинам, имеющим инвалидность.

Два раза в неделю для них проводились мастер-классы, на которых члены объединения постигали основы народной вышивки, а также знакомились со значениями символов, составляющих узоры вышивки. Так женщины знакомились с традициями и культурой малой народности кайтагов, открывая для себя всю глубину и красоту национальной вышивки.

За первый год реализации культурно-просветительского проекта «Талисман» удалось сделать немалое, и усилия Зубайдат Гасановой и команды ее мастериц были оценены по достоинству. В 2015 году проект вновь одержал победу во всероссийском конкурсе «Лучшие из лучших». Так мастерицам удалось приобрести плоттер - специальный станок, с помощью которого на основу для вышивки наносится рисунок. Также Зубайдат Гасанова вместе со своими единомышленниками создала базу данных потенциальных заказчиков, чтобы мастерицы имели возможность продавать свои работы.

Занятия так понравились жителям села, что их было решено продолжить и после завершения проекта. Сегодня «Талисман» продолжает существовать. Здесь регулярно проводятся занятия для жительниц Кайтагского района, причем большой интерес к традиционной вышивке стали проявлять не только взрослые женщины, но и школьницы. А разве это не является лучшим доказательством того, что искусство народной вышивки действительно удалось возродить?

Достигнута и другая цель, которую два года назад поставила перед собой Зубайдат Гасанова - популяризация кайтагской вышивки. Мастериц из «Талисмана» и их работы теперь хорошо знают как в самом Дагестане, так и далеко за его пределами, их охотно приглашают на выставки и фестивали народного творчества и ремесел. Возрождается интерес не только к народной вышивке, но и к культуре кайтагов, его наследию. А это означает, что уникальной вышивке больше не грозит забвение, она вновь стала частью культуры и традиций Дагестана.

Источник: news-r.ru