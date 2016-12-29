Фотохудожники Адыгеи, Крыма и Кубани подвели итоги совместного проекта «Моя малая Родина»

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В Майкопе открылась выставка, завершившая проект «Моя малая Родина», в котором участвовали мастера Республики Адыгея, Республики Крым и Кубани.

В Майкопе открылась фотовыставка, завершившая проект «Моя малая Родина», в котором участвовали мастера Республики Адыгея, Республики Крым и Краснодарского края.

По словам организатора выставки, председателя Союза фотохудожников РА Аркадия Кирноса, в рамках проекта была сформирована экспозиция из 90 работ лучших фотохудожников регионов-участников. В течение года она экспонировалась в шести городах Крыма и Кубани. Там же определяли лучшие коллективные подборки и лучших авторов всей выставки.

Крымские фотохудожники лучшей региональной подборкой назвали коллекцию майкопского городского фотоклуба «Лагонаки». В числе лучших авторов проекта — майкопчане Борис Никитин и Марина Орлова, которая была отмеченной сразу двумя регионами. Всем им присуждены соответствующие дипломы.

«Фотопоезд завершил свой путь в Майкопе, где все желающие смогут ознакомиться с творчеством художников трех регионов и убедиться в том, что у нас одно культурное пространство. Уверена, в рамках культурного сотрудничества Адыгеи, Краснодарского края и Крыма будет еще много интересных проектов, открытий в различных областях культуры и искусства», — отметила заместитель министра культуры РА Аминат Сообцокова.

По мнению начальника отдела министерства культуры РА Бэлы Шеуджен, каждая из работ проекта «Моя малая Родина» по-своему интересна и глубока, знакомит с регионами, тонко прочувствует различные моменты жизни, отражает действительность через восприятие и взгляд фотохудожника.

Данный проект объединенных выставок не первый, который организует майкопский фотоклуб «Лагонаки». Ранее уже были реализованы успешные проекты «Кавказ — наш общий дом» с участием фотографов Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, а также два проекта «Адыгея — Кубань: два крыла дружбы». В 90-х годах в Ялте, Керчи и Феодосии с успехом прошли выставки майкопского фотоклуба «Лагонаки», состоялись совместные творческие встречи. А на днях по договоренности между фотоклубом «Лагонаки» и фотоклубом из Феодосии в этот город отправлена коллекция майкопских фотомастеров для проведения там фотовыставки.

Источник: yuga.ru