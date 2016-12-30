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/Культура/

В Новороссийске состоялся концерт грузинской национально-культурной организации «Багратиони»

На встречу с грузинской культурой пригласили представителей различных национальных диаспор, общественных организаций, ветеранов.

От имени главы города Игоря Дяченко с насыпающим Новым годом собравшихся поздравил начальник управления внутренней политики Александр Гавриков. Он передал слова благодарности всем национальным сообществам за бережное сохранение своей культуры и традиций, как неотъемлемой части многогранной российской культуры. А также высказал признательность за выстраивание дружественных отношений и активное участие в жизни города.

Хозяева праздника - грузинское братство «Багратиони» получили признательность главы города за возможность погрузиться в национальную культуру, прочувствовать всю красоту, мудрость грузинского народа и его гостеприимство.

«Багратиони» - молодая общественная организация, она образовалась в 2016 году. Одной из главных своих задач ставит развитие и укрепление связей с другими национальными обществами города.

«Это ещё раз подтверждает то, что в нашей многонациональной стране, и в частности в Новороссийске, люди живут одной большой семьёй, имеют общие интересы и чаяния, делят радости и заботы, - отметил А. Гавриков, - Новороссийск – многонациональный город, здесь в мире и согласии живут представители более ста национальностей и народностей, но объединяет всех Новороссийск! Мы любим свой город, заботимся о нём, хотим, чтобы всем нам было здесь тепло и комфортно».

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Культура

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