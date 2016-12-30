История новогодних праздников...

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До Петра I гражданский новый год начинался в России 1 сентября. Однако царь, вернувшись из своих плаваний и путешествий по Европе, захотел Россию приблизить к уровню европейской цивилизации во всём, начиная с событий первого дня в новом году.

Как сказано в книге Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу», электронная копия которой представлена на портале Президентской библиотеки, в 1699 году Пётр I в последний раз праздновал с патриархом Андрианом Новый год по древнему обычаю, а потом постановил начать год с 1 января 1700 года: «Ёлка, составляющая теперь необходимую принадлежность празднования на Руси Рождества Христова, заимствована сравнительно недавно от немцев и вошла в употребление в начале настоящего столетия».

Специальным указом Пётр I повелел: «Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого генваря… В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни…» – написано в книге Сергея Князькова «Картины по русской истории».

На портале Президентской библиотеки представлены материалы о нововведениях, которые вносили наши цари и императоры в празднование Нового года в России. В частности, в книге того же Князькова можно прочитать, как император Пётр I приучал Северную столицу к пышным балам и ассамблеям, заимствованным в Европе традициям календарных праздников: «Всюду чувствуется, что здесь, на берегу Невы, усиленно, лихорадочно, торопливо бьётся пульс животворящей деятельности, превращающий старое царство Московское в Империю Всероссийскую».

В раритетной книге Александра Корнилова «Новый год в 1724 году», доступной для читателей на портале Президентской библиотеки, есть подробные описания празднования Нового года в Петербурге: «Встреча Нового 1724 года производилась в то время самым торжественным образом. В 6 часов утра Пётр и вся Императорская фамилия отправилась в крытых санях из Зимнего дворца на Петербургскую сторону в Собор Святой Троицы, к слушанию обедни. Государь пел в тот день на клиросе с певчими, и Сам читал Апостол. Во время молебствия гром пушек с Петропавловской крепости и выставленный на одном из её бастионов жёлтый флаг с двуглавым орлом, державшим в лапах четыре моря, возвестили жителям о начале праздника».

Что характерно: отстояв всю обедню, император по выходе из собора приступил к угощению солдат Преображенского, Семёновского полков и войск Петербургского гарнизона, выстроенных на площади перед собором. «Государь был в Преображенском мундире, зелёном с красным откладным воротником, и красном камзоле, оба обложенные золотым позументом, в чулках полосатых, белых с синим, и в башмаках из кожи северного оленя мехом вверх… Угощение войска продолжалось до 4 часов. Обед приготовлен был в Сенате, где дожидался Государя Дипломатический корпус».

Во времена Николая I произошла демократизация новогодних и иных празднеств. Об этом пишет Алексей Греч в изданном в 1851 году справочнике «Весь Петербург в кармане»: «Балы в течение зимы бывают самые блистательные в Дворянском собрании и обыкновенно после полуночи превращаются в маскарады, на которые имеют вход все сословия. Замаскированных дам впускают в залу с 11 часов вечера, но они должны до начала маскарада оставаться на хорах».

Президентская библиотека представила на портале уникальный фотоальбом старшей дочери последнего российского императора Николая II великой княжны Ольги Николаевны. Альбом содержит около 300 фотографий и отражает традиции празднования Нового года и Рождества в царской семье.

С 1920 года в нашей стране Новый год не отмечали, он был запрещен властями. Этот самый любимый детьми и взрослыми праздник был объявлен буржуйским и религиозным. День 1 января тогда считался обычным рабочим днём, ничем не отличающимся от других. Но искоренить праздник в советское время так и не удалось.

О традиции всеобщего семейного единения вспомнили в 1935 году, когда кандидат в члены Политбюро Павел Постышев выдвинул в газете «Правда» предложение о том, чтобы вернуть гражданам праздник новогодней ёлки, закрепив его в сознании как светлый и счастливый момент детства. В 1937 году вышло распоряжение партии и правительства «О праздновании Нового года в СССР», а в Колонном зале Дома союзов прошла первая официальная ёлка СССР – с красной звездой на верхушке ели вместо рождественской.

Важно было решить, что же теперь вешать на ёлку. Ведь прежде, до запрета, на ветвях зелёных красавиц висели игрушки религиозной тематики. И тогда предприятие «Москабель» открыло новый цех по производству ёлочных украшений, призванных символизировать советский строй. На шарах изображали Ленина, Сталина и других политических деятелей советского государства, а позже начали рисовать самолёты, танки и красные звёзды. С 1947 года 1 января стало считаться нерабочим днём.

В фонде Президентской библиотеки представлен богатый иллюстративный материал советского периода, посвящённый Новому году: открытки, рисунки, фотографии. Среди них имеются изображения зимнего Петербурга: заснеженные Ростральные колонны, Медный всадник, за ним величавые Сенат и Синод. Город Петра, как и заложенные им традиции, живёт и развивается.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки