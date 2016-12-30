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/Культура/

Дед Мороз руками ребят из реабилитационного центра «Юнга»

До Нового года осталось несколько дней, которые просто необходимо провести с пользой, при этом, не теряя задора.

Сотрудники отдела массовой работы Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона во вторник, 27 декабря, отправились в реабилитационный центр «Юнга» для того, чтобы преподать там настоящий мастер-класс по изготовлению новогодних поделок. Работа закипела с самого начала!

Ребятишки принялись вырезать, клеить, скручивать салфетки, а все для того, чтобы в итоге получить удивительного Дедушку Мороза. Сложностей не возникло и уже через полчаса активного труда у каждого из воспитанников детского дома «Юнга» была своя собственная поделка. С Новым годом, дорогие ребята! 

Источник: Пресс-служба библиотеки имени Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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