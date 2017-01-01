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/Культура/

Во Владикавказе могут создать филиал Мариинского театра

Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа. 

Пока филиал одного из известнейших в России и мире театров оперы и балета есть только на Дальнем Востоке. Однако в обозримом будущем Мариинка может появиться и на юге страны. Конкретно – во Владикавказе. Об этом, в частности, в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. По мнению федерального чиновника, создание филиала театра подобного уровня позволит интегрировать культурные процессы и в то же время раскрывать особенности национальных традиций по всему Кавказу.

- Совсем недавно в Северной Осетии был уникальный концерт, который был дан Гергиевым и Мариинским театром, – сказал Кузнецов. - И очень важно, что эта филармония была построена, правильнее сказать, восстановлена, за счет частных инвесторов. И поддержана инициатива главы республики, и мы должны ее в следующем году реализовать, чтобы в следующем году филиал Мариинки был и на Кавказе.

Источник: news-r.ru

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Категория: Новости / Культура

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