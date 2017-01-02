Юрию Кузнецову - 75 лет!
Уходящий год знаменателен в нашей литературе тем, что исполнилось 75 лет со Дня рождения выдающего поэта современности, уроженца Кубани – Юрия Поликарповича КУЗНЕЦОВА (1941 г. - 2003 г.). Родился он в станице Ленинградской Краснодарского края в семье кадрового военного и учительницы. Затем жил в Тихорецке, Краснодаре. Первая поэтическая книга «Гроза» вышла в Краснодаре в 1966 г.
Лауреат Государственной премии СССР (1990), профессор Литературного института, вёл Литературные курсы и поэтические семинары. Его последнее место работы – редактор отдела поэзии журнала «Наш современник». Юрий Кузнецов – автор десятков стихотворных книг, в том числе - «Ни рано, ни поздно» (1985), «Золотая гора» (1989), «Ожидая небесного знака» (1992), «До последнего края» (2001), «Любовная лирика» (2002). Посмертно издана книга «Крестный путь» в 2006 г.
Десятки его стихотворений положены на музыку композиторами В. Захарченко и Г. Дмитриевым.
В 2015 году в издательстве «ГОЛОС-ПРЕСС» вышли «Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова «И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ…» Станислава Куняева.
В недавно изданной книге Петра Ткаченко "До разгрома и после него" опубликована литературно-крит
Мне посчастливилось слушать его выступление на Блоковском празднике поэзии в городе Солнечногорске Московской области и побывать на его творческом вечере в Центральном Доме литераторов, устроенном в Большом зале к его 50-летию.
Чем больше проходит времени со дня ухода от нас Юрия Кузнецова, тем больше растёт убеждение, что он остаётся для нас единственным, необыкновенно талантливым нашим современником – выдающимся поэтом, первым поэтом России. И на смену ему пока никто не пришёл.
Моё любимое стихотворение Юрия КУЗНЕЦОВА :
КУБАНКА
Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.
Гроза гремела спозаранку,
А пули били наповал
Я обронил свою кубанку,
Когда Кубань переплывал.
Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы, в ней зашитой
Рукою матери родной.
Кубань кубанку заломила,
Через подкладку протекла,
Нашла молитву и размыла,
И в сине море повлекла.
Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы позабытой,
Молитвы родины святой.
Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.
1996
Русский зигзаг. М., 1999г.
Материал к публикации подготовила Катерина Беда,
станица Старонижестеблие