Юрию Кузнецову - 75 лет!

/Культура/

Уходящий год знаменателен в нашей литературе тем, что исполнилось 75 лет со Дня рождения выдающего поэта современности, уроженца Кубани – Юрия Поликарповича КУЗНЕЦОВА (1941 г. - 2003 г.). Родился он в станице Ленинградской Краснодарского края в семье кадрового военного и учительницы. Затем жил в Тихорецке, Краснодаре. Первая поэтическая книга «Гроза» вышла в Краснодаре в 1966 г.

Лауреат Государственной премии СССР (1990), профессор Литературного института, вёл Литературные курсы и поэтические семинары. Его последнее место работы – редактор отдела поэзии журнала «Наш современник». Юрий Кузнецов – автор десятков стихотворных книг, в том числе - «Ни рано, ни поздно» (1985), «Золотая гора» (1989), «Ожидая небесного знака» (1992), «До последнего края» (2001), «Любовная лирика» (2002). Посмертно издана книга «Крестный путь» в 2006 г.

Десятки его стихотворений положены на музыку композиторами В. Захарченко и Г. Дмитриевым.

В 2015 году в издательстве «ГОЛОС-ПРЕСС» вышли «Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова «И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ…» Станислава Куняева.

В недавно изданной книге Петра Ткаченко "До разгрома и после него" опубликована литературно-крит ическая статья о творчестве Юрия Кузнецова "Я зову в собеседники время. Юрий Кузнецов в русском самосознании". (Издательство «У Никитских ворот», 2016 г.). Также она публиковалась в первом выпуске авторского литературно-публ ицистического альманаха "Солёная Подкова" в 2006 г.

Мне посчастливилось слушать его выступление на Блоковском празднике поэзии в городе Солнечногорске Московской области и побывать на его творческом вечере в Центральном Доме литераторов, устроенном в Большом зале к его 50-летию.

Чем больше проходит времени со дня ухода от нас Юрия Кузнецова, тем больше растёт убеждение, что он остаётся для нас единственным, необыкновенно талантливым нашим современником – выдающимся поэтом, первым поэтом России. И на смену ему пока никто не пришёл.



Моё любимое стихотворение Юрия КУЗНЕЦОВА :

КУБАНКА

Клубится пыль через долину.

Скачи, скачи, мой верный конь.

Я разгоню тоску-кручину,

Летя из полымя в огонь.

Гроза гремела спозаранку,

А пули били наповал

Я обронил свою кубанку,

Когда Кубань переплывал.

Не жаль кубанки знаменитой,

Не жаль подкладки голубой,

А жаль молитвы, в ней зашитой

Рукою матери родной.

Кубань кубанку заломила,

Через подкладку протекла,

Нашла молитву и размыла,

И в сине море повлекла.

Не жаль кубанки знаменитой,

Не жаль подкладки голубой,

А жаль молитвы позабытой,

Молитвы родины святой.

Клубится пыль через долину.

Скачи, скачи, мой верный конь.

Я разгоню тоску-кручину,

Летя из полымя в огонь.

1996

Русский зигзаг. М., 1999г.

Материал к публикации подготовила Катерина Беда,