Кино-2017: это мы еще посмотрим

/Культура/

Какие новинки кинематографии ждут нас в наступившем году?

Ла Ла Ленд

12 января

Первый и, возможно, самый ярки блокбастер года — мюзикл Дэмиена Шазелла («Одержимость») с Райаном Гослингом и Эммой Стоун. Отличные музыкальные номера, тонкая драматургия, точно пойманная атмосфера и неподдельная любовь к классике мирового кино — в первую очередь, судя по всему, к «Касабланке».

Молчание

26 января

Долгожданный фильм Мартина Скорсезе про монахов-иезуитов, распространяющих христианство в Японии XVII века. Судя по последним картинам («Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит») Скорсезе находится в отличной творческой форме и, несмотря на возраст, по-прежнему не боится экспериментов — такого фильма в его карьере еще не было, хотя вопросы веры и католической морали занимали мастера всегда. В главных ролях Лиам Нисон и Адам Драйвер.

Притяжение

26 января

Фильм Федора Бондарчука про нашествие пришельцев на Чертаново он сам в разговоре с «Газетой.Ru» назвал собственным «Аватаром», чем заинтриговал зрителей еще больше. В любом случае, это первый фильм, который Федор Сергеевич сделал полностью сам — без продюсерской поддержки Александра Роднянского, а значит «Притяжение» имеет некоторый потенциал непредсказуемости.

Великая стена

2 февраля

Автор «Героя», китайский киноклассик Чжан Имоу снял в Голливуде фэнтези про оборону одного из чудес света от потусторонних тварей. То есть это опять красивое боевое кино про Китай, но на сей раз красиво зависать в воздухе будут, среди прочих, Мэтт Дэймон и Уиллем Дефо.

Трейнспоттинг 2

2 февраля

Попробовав себя почти во всех возможных жанрах, Дэнни Бойл решил припасть к истокам собственного успеха и снять продолжение истории шотландских отморозков. В главных ролях все те же — Макгрегор, Карлайл и Ли Миллер, а речь пойдет о том, как герои пытаются вписаться в порнобизнес.

Джон Уик 2

9 февраля

Недавно было заявлено, что история попытавшегося завязать убийцы по кличке «Баба Яга» станет трилогией, а мы и рады. Первый «Джон Уик» стал отдушиной для всех, кто скучал по настоящим боевикам, второй расширят географию саги — действие развернется в Риме. В главной роли по-прежнему Киану Ривз.

Обитель Зла: Последняя глава

16 февраля

Релиз заключительной части сражения Миллы Йовович с живыми мертвецами многократно откладывался, но теперь Пол У. С. Андерсон, наконец, готов предъявить нам гранд финал. Предсказать, что будет здесь происходить почти невозможно, но учитывая, что в предыдущих двух фильмах Андерсон ушел в совсем уж визионерские дебри, точно будет интересно.

Золото

2 марта

Авантюрный триллер про современных золотоискателей примечателен, прежде всего, тем, что «Золото» станет возвращением на большой экран Мэттью Макконахи. После вертикального взлета, перезапустившего его карьеру и привел к «Оскару», Мэттью сыграл в «Интерстелларе» и практически пропал с радаров. Тем интересней, как он воспользуется накопленным опытом, учитывая, что играть ему пришлось в плешивом парике, а режиссером выступил сценарист содерберговского «Трафика» Стивен Гейган.

Конг: Остров черепа

9 марта

Новый фильм про Кинг-Конга предлагает перенестись в 1970-е, когда на Остров черепа, где когда-то был пойман зверь, отправляется новая экспедиция. Кажется, что то, что сделал в свое время Питер Джексон уже не переплюнуть, но кто знает, быть может режиссер Джордан Вот-Робертс и есть новый Джексон. В главных ролях Том Хиддлстон, Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон.

Призрак в доспехах

30 марта

Экранизация классического аниме, из которого, как принято считать, во многом вышла «Матрица» братьев Вачовски. Режиссером стал автор «Белоснежки и Охотника» Руперт Сандерс, в ролях Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Такеши Китано и другие.

Салют-7

6 апреля

Один из двух масштабных космических кинопроектов — история стыковки с переставшей выходить на связь станцией «Салют-7». Режиссером фильма назначен прыткий Клим Шипенко, а одним из продюсеров значится ведущий российский автор Бакур Бакурадзе («Шультес», «Охотник», «Брат Дэян»), который вполне может придать картине необходимого космического холодка.

Время первых

12 апреля

Второй космический проект — байопик космонавта Алексея Леонова (Евгений Миронов), сделанная студией «Базелевс», управляемой Тимуром Бекмамбетовым. Режиссером значится специалист по «Елкам» Дмитрий Киселев. В целом картину, запланированную к выходу в 3D, уже на старте называли «русской «Гравитацией», то есть сцен с парящими в открытом космосе хорошими артистами будет много.

Перестрелка

20 апреля

Британский инди-режиссер Бен Уитли стремительно выстрелил в высшую лигу прошлогодней «Высоткой», а теперь в прокат выходит фильм сделанный с ней почти одновременно. Это лихая хроника одной бандитской разборки, превратившейся в войну за выживание в декорациях заброшенного бостонского склада. Отношения выясняют Арми Хаммер, Киллиан Мерфи, Шарлто Копли и другие.

Стражи Галактики. Часть 2

4 мая

Возвращение самого обаятельного кинокомикса — с Грутом и енотом по прозвищу Ракета на борту. Чем займутся герои на этот раз, в сущности, не так важно (речь, кажется пойдет о расследовании истинного происхождения гуманоидного предводителя шайки Питера Квилла). Среди бонусов обещан Сильвестр Сталлоне.

Большой

11 мая

Загадочный проект Валерия Тодоровского — то ли русский «Черный лебедь», то ли исследования закулисья главного театра страны. В ролях Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Яна Сексте и множество молодых актеров.

Меч короля Артура

11 мая

Новый фильм Гая Ричи должен был выйти в 2016-м, но надеемся, что выдержка пошла новому взгляду на рыцарей Круглого стола на пользу. Сомневаться особых причин нет: Чарли Ханнэм добавил Артуру гопнической харизмы, а из Джуда Лоу, судя по всему, получился первостатейный (и довольно смешной) злодей.

Чужой: Завет

18 мая

79-летний Ридли Скотт возвращается к главному эпосу своей жизни. На середине разработки проекта «Прометей 2» превратился в нового «Чужого», а режиссер заявил, что «Завет» даст начало новой трилогии, которая будет больше похожа на первый фильм, чем на мракобесного «Прометея». Оно и к лучшему. Судя по «Марсианину», Скотт в отличной форме и, если верить трейлеру, не собирается особенно философствовать. Да, выжившие герои «Прометея» прибыли на планету Инженеров, чтобы расследовать происхождение людей, но слоган нового «Чужого» звучит, к счастью, просто и однозначно: «Беги».

Блокбастер

Весна

Второй фильм Романа Волобуева — комедийный боевик с наглым названием и реальным сюжетом в основе, русская «Тельма и Луиза». Несмотря на легкомысленность жанра, режиссер обещает много крови, трюков разноцветные глаза сыгравшей главную роль Анны Чиповской, Евгения Цыганова в пышных усах и многое, многое другое, что подобает настоящему блокбастеру.

Чудо-женщина

1 июня

Главный фетиш года — первый полномасштабный комикс-блокбастер про женского персонажа вселенной DC Comics. Судя по трейлеру, действие развернется в нескольких эпохах, а героине Галь Гадот, возможно, придется рубить мечом фашистов.

Дюнкерк

20 июля

После «Интерстеллара» Кристофер Нолан внезапно отправился в прошлое, решив снять военный фильм, посвященный Дюнкерской операции — спасению блокированных немцами союзнических войск из окрестностей города Дюнкерк в 1940 году. Для Нолана это, очевидно, особый проект: он сам написал сценарий и работал исключительно с проверенной съемочной группой. В фильме сыграли Киллиан Мерфи, Том Харди, Кеннет Брана и другие.

Валериан и город тысячи планет

20 июля

Фантастический проект Люка Бессона — экранизация одноименного комикса про спецагента с близким русскому слуху именем, который расследует дела, пытаясь не запутаться в расах и национальностях межгалактического сообщества. Бессон с явным удовольствием при каждом удобном случае рекламирует проект, но, учитывая его опыт последних лет, нового «Пятого элемента» лучше не ждать. Впрочем, это именно тот случай, когда обмануться будет радостно.

Темная башня

27 июля

Самая многострадальная из экранизаций Стивена Кинга готовится уже столько времени, что за отчетный период писатель успел дописать главную сагу своей жизни. Фильм, который выйдет на экраны, судя по всему, весьма вольно обращается с первоисточником. В роли стрелка Роланда, списанного в свое время с Клинта Иствуда, Идрис Эльба, в роли его противника, Черного человека — Мэттью Макконахи.

Оно

7 сентября

Еще одна экранизация классического романа Кинга — и первая, сделанная для киноэкрана. Судя по первым кадрам, терроризирующий городок Дерри потусторонний клоун получился по-настоящему жутким.

Бегущий по лезвию 2049

5 октября

Самый опасный проект года — сиквел столбовой классики Ридли Скотта, осуществленный мастеровитым, но чересчур простодушным для подобного материала Дени Вильневом. Помимо ностальгии, для привлечения внимания используются сыгравший главную роль Райан Гослинг и герой первого фильма в исполнении Харрисона Форда.

Звездные войны: Эпизод VIII

14 декабря

Ну и наконец, третий год подряд будет закрываться новыми «Звездными войнами». На сей раз постановщиком и автором сценария фильма стал Райан Джонсон («Кирпич», «Петля времени»), которому предстоит оправдать надежды продюсера Дж. Дж. Абрамса и доказать готовность покинуть инди-гетто. Про сюжет пока ничего толком неизвестно, но исполнившая роль Принцессы Леи Кэрри Фишер сняться в этом фильме точно успела — его съемки завершились в первой половине прошлого года.

Источник: gazeta