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/Культура/

В Краснодаре откроют выставку для животных и насекомых

В краснодарском КЦ «Типография» 6 января откроется экспозиция для животных и насекомых «Выставка для Бро».

Официальное открытие запланировано на 19:00.

«Цель выставки сделать искусство доступным не только для людей, но и для братьев наших меньших. Художники специально подготовят работы, которые будут интересны не только человеку, поэтому берите котов, собак, хомячков, крыс, мышей, змей, приносите своих насекомых, будем приобщаться к современному искусству все вместе», — сообщили организаторы в группе мероприятия в Facebook.

Посетить выставку можно до 15 января.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Культура

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