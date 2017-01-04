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В Краснодаре откроют выставку для животных и насекомых
В краснодарском КЦ «Типография» 6 января откроется экспозиция для животных и насекомых «Выставка для Бро».
Официальное открытие запланировано на 19:00.
«Цель выставки сделать искусство доступным не только для людей, но и для братьев наших меньших. Художники специально подготовят работы, которые будут интересны не только человеку, поэтому берите котов, собак, хомячков, крыс, мышей, змей, приносите своих насекомых, будем приобщаться к современному искусству все вместе», — сообщили организаторы в группе мероприятия в Facebook.
Посетить выставку можно до 15 января.
Источник: kuban24.tv