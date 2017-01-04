В краснодарской «Типографии» пройдет рождественский открытый урок творчества для детей

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В краснодарском культурном центре «Типография» 8 января состоится традиционный рождественский открытый урок творчества для детей.

В программе — мастер-классы по изобразительному искусству, музыке, театральному мастерству. Их проведут художники КИСИ Надежда Липская, Эльдар Ганеев, Василий Субботин, барабанщик, перкуссионист Инокентий Комолов, теле- и радиоведущая, создатель авторских речевых тренингов для детей Яна Смирнова. Также организуют сладкий стол, конкурсы и викторину с призами.

Приглашаются дети от 6 до 16 лет. Участие бесплатное. Начало — в 12:00. Предварительная запись обязательна, телефон — 8-988-153-53-15.

Источник: yuga.ru