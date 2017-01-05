/Культура/

Один из самых теплых и душевных праздников в нашей стране - это Рождество. А еще Рождество, как и Пасха, - величайший христианский праздник. Люди в этот день радуются рождению Спасителя, Иисуса Христа.

Сотрудники массового отдела Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона отправились в колонию - поселения №10 для того, чтобы провести среди осужденных беседу с названием: «Рождество, Рождество снова в гости к нам пришло». А для того, чтобы создать среди аудитории особенное праздничное настроение вместе с библиотекарями на мероприятие приехали Новороссийские поэтессы: Чернышева Валентина Петровна и Василенко Жанна Степановна. Началась беседа со стихотворений и простых вопросов о символах Нового года и Рождества, а после ведущая, заведующая массовым отделом, Делич Аница рассказала о Сочельнике, колядках, гаданиях и, конечно же, красочно передала историю Рождения младенца Иисуса.

Источник: Пресс-служба библиотеки имени Баллиона