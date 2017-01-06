Архиерейская елка пройдет в Краснодаре

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В Краснодаре 10 января состоится Архиерейская Рождественская елка.

Мероприятие начнется в 13:00 в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького. В программе — рождественские игры, праздничное концертное представление «Светлый праздник Рождества», подготовленное творческими коллективами и солистами воскресных школ, православных центров Екатеринодарской епархии.

Также состоится спектакль «Снежная королева» с участием артистов театра.

Вход по специальным пригласительным билетам.

Источник: Пресс-служба Кубанской митрополии