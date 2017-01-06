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Какой самый любимый праздник после дня рождения? Наверняка ответим - Новый год. Это самый любимый праздник у нас в стране да и во всем мире. Его любят и взрослые и дети. Целый год мы ждём его, а когда 31 декабря в полночь бьют куранты, радуемся наступившему году, надеясь на лучшие времена, и грустим, провожая уходящий год.

3 января 2017г. в библиотеке – филиале №12 п. Кирилловка прошла литературная викторина «Страсти по Новому Году», где ребята не только узнали историю праздника, но и показали свои знания в стихах, песнях и поговорках о зиме. Веселые конкурсы, песни и конечно долгожданные подарки - все это ждало ребят. Новый год — это каникулы вместе с мамой и папой, это конфеты и мандарины, это зимние забавы и веселье. Каким бы ни были традиции празднования Нового года в Вашей семье.

Источник: Пресс-служба библиотеки имени Баллиона