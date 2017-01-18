В краснодарском Молодежном театре поставят спектакль «Панды»

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В краснодарском Молодежном театре 7 февраля состоится премьера экспериментальной работы «Панды».

Спектакль поставил режиссер театра Даниил Безносов по произведению румынского писателя Матея Вишнека, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе театра.

Главные роли исполнят Андрей Новопашин и Ульяна Запольских. Спектакль будет проходить в закрытом помещении, рассчитанном на десять зрителей. Билеты поступят в продажу в ближайшие дни.

Запланированы два показа — 7 и 14 февраля, начало в 19:00.

Источник: kuban24.tv