В Краснодаре представят образовательный проект «Экология в музее»

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Цикл тематических мероприятий, приуроченных к Году экологии в России, подготовил Краснодарский историко-археологический музей им. Е.Д.Фелицына.

В четверг, 19 января, в рамках проекта в музее состоится открытие детского лектория «Занимательная экология», занятия в котором будут проходить каждый третий четверг, исключая летние месяцы.

– В качестве лекторов выступят преподаватели школ и вузов краевого центра, помогать им будут их ученики и студенты, – сообщили в краевом министерстве культуры.

Кроме того, завтра все желающие смогут посетить в музее им. Е.Д.Фелицына публичный лекторий «Геология для всех». В программе – встреча с известным краеведом Виталием Бондарем, который расскажет о естественном и культурном ландшафте столицы края конца XVIII – первой половины XIX веков.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края