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В Краснодаре покажут спектакль по дневникам и воспоминаниям Ахматовой
В краснодарском «Одном театре» 2 февраля пройдет спектакль «Воин и дева».
Для зрителей выступят артисты санкт-петербургского театра Vertumn. Спектакль поставлен по дневникам и воспоминаниям поэтов Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их современников.
В постановке расскажут о жизни поэтов: о том, как они познакомились, поженились, развелись, об их интересах и мечтах.
Режиссером стал Иван Стрелкин. Роли исполнят артисты Елена Бедрак и Илья Мотов, сообщает пресс-служба «Одного театра».
Источник: kuban24.tv