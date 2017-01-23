В Краснодаре покажут спектакль по дневникам и воспоминаниям Ахматовой

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В краснодарском «Одном театре» 2 февраля пройдет спектакль «Воин и дева».

Для зрителей выступят артисты санкт-петербургского театра Vertumn. Спектакль поставлен по дневникам и воспоминаниям поэтов Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их современников.

В постановке расскажут о жизни поэтов: о том, как они познакомились, поженились, развелись, об их интересах и мечтах.

Режиссером стал Иван Стрелкин. Роли исполнят артисты Елена Бедрак и Илья Мотов, сообщает пресс-служба «Одного театра».

Источник: kuban24.tv