О героизме и мужестве жителей и защитников блокадного Ленинграда

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24 января 2017 года в Президентской библиотеке состоялась конференция «Оборона Ленинграда: новые исследования», посвященная героической защите Ленинграда и 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Павлович Вершинин в своем приветственном слове отметил, что с каждым годом участников ставшего уже традиционным мероприятия становится все больше, растет и количество рассматриваемых на конференции проектов, благодаря которым не только сохраняется память о доблести Ленинграда, но и открываются новые страницы истории.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны и руководитель патриотического молодежного проекта «Оборонная тропа» Михаил Михайлович Бобров напомнил присутствующим, какой ценой удалось сохранить один из красивейших городов мира: «Памятник Петру I был закрыт мешками с песком и досками, шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиевского закрашены, шпиль Адмиралтейства зашит парусиной. Везде стояли артиллерийские зенитные позиции: на Сенатской площади, на стрелке Васильевского острова, на Марсовом поле, у Петропавловской крепости… Пожилые люди, мальчишки и девчонки стояли у станков, точили головки для снарядов, чтобы как-то помочь фронту. Город сражался, как мог, и мы выстояли, мы победили».

«Оборона Ленинграда – особая, святая для всех нас тема», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель администрации Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов. Он напомнил, что сегодня на постоянной основе ведутся серьезные исследования по самым разным направлениям, и каждое из них открывает новые страницы героической летописи нашего города. «Полтора года назад при содействии правительства Санкт-Петербурга был дан старт проекту „Путь к Победе 1941–1945“. Это современный интерактивный проект, который создается при использовании компьютерных технологий и строится на историческом материале. Можно только представить, какой за этим стоит огромный труд энтузиастов, которые изучали документы в архивах, музеях, специализированных библиотеках. Сегодня проект востребован у людей разных возрастов не только в России, но и в других странах, поскольку информация представлена на многих языках мира», – подчеркнул вице-губернатор.

Подробнее об интерактивном проекте рассказала директор автономной некоммерческой организации «Историко-патриотический информационный центр «Путь к Победе» Марина Борисовна Матвеева. «Проект полностью называется „Интерактивная виртуальная энциклопедия Великой Отечественной войны «Путь к Победе 1941–1945»“. Это историческая реконструкция сражений и событий Великой Отечественной и Второй мировой войн, охватывающих период с 1939 по 1946 год. Проект действительно документален, и с помощью современных технологий можно знакомиться с документами, погружаться в историю».

В рамках конференции «Оборона Ленинграда: новые исследования» был представлен специальный выпуск интерактивной виртуальной энциклопедии «Путь к Победе 1941–1945» – «Ленинград. Дорога жизни», также участников мероприятия познакомили с ее новой главой «Контрнаступление под Москвой: Калининская, Клинско-Солнечногорская, Тульская и Елецкая наступательные операции», посвященной 75-летию сражения.

Кроме того, на встрече в Президентской библиотеке были представлены новые исследования и документы, касающиеся повседневной жизни в осажденном городе, работы медиков и синоптиков, блокадной топонимики на карте Санкт-Петербурга. Состоялась презентация новых книг – дневников блокадников.

В мероприятии приняли участие блокадники, ветераны, историки, журналисты, представители органов власти и молодежных организаций, студенты и школьники Санкт-Петербурга, в режиме видео-конференц-связи – жители городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки