На Кубани в 2017 году появится семь цифровых кинотеатров

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В 2017 году на Кубани откроется семь цифровых кинотеатров. Об этом 26 января заявила министр культуры края Виктория Лапина.

Новые залы откроют в Белореченске, Усть-Лабинске, станицах Крыловской, Каневской, Брюховецкой, Динской и Староминской. В целом на покупку современного мультимедийного оборудования в этом году потратят почти 35 млн рублей. Предусмотрели в бюджете деньги и на ремонт сельских клубов и дворцов культуры. Для реконструкции краснодарского цирка сейчас ищут инвесторов.

Уже с 1 февраля в регионе стартует акция «Культурный проездной». Следующие два месяца жители Кубани смогут бесплатно посещать музеи краевой столицы и выставочный зал. Для гостей уже подготовили не только классические, но и театрализованные и интерактивные культурные мероприятия. Чтобы получить такой абонемент, нужно собрать три экскурсионных талона и обменять их на билет.

«Я надеюсь, что мы заинтересуем родителей такими проездными, будет больше зрителей, увеличится спрос на посещение наших учреждений», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Главным культурным событием года станет празднование 80-летия края. Отмечать его уже начали, и не только на Кубани, но и в Москве. На сцене Кремлевского дворца пять концертов дали артисты краснодарской филармонии. Сейчас они готовят новую программу. Всего же в этом году на развитие культуры собираются потратить 4 млрд рублей.

Источник: kuban24.tv