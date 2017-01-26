Выдающийся историк В. О. Ключевский

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28 января 2017 года исполняется 176 лет со дня рождения российского историка, профессора Московского университета и почетного академика Петербургской академии наук Василия Осиповича Ключевского. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией, посвященной выдающемуся ученому, в которую вошли цифровые копии трудов историка, его писем, а также биографических материалов, исследований и архивных документов.

Ключевский поступил на историко-филологический факультет Московского университета в знаменательном для России 1861 году, когда было отменено крепостное право. В книге «Воспоминания о студенческой жизни», изданной в 1899 году, приводятся такие слова ученого: «Я сел на студенческую скамью в пору, не скажу, упадка, – об этом грешно и подумать, – а в пору кратковременного затишья исторического преподавания». Но на третьем курсе свои лекции студентам начал читать выдающийся историк, автор «Истории России с древнейших времен» Сергей Михайлович Соловьев. Именно он оказал на Ключевского большое воздействие: «Излагая факты местной истории, он оказывал на нас сильное методическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем».

Гармония мысли и слова – очень важный и нередко роковой вопрос для преподавателя – вот что восхищало Ключевского в Соловьёве: «Его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре». «После, став ближе к Соловьёву и начав готовиться к профессуре под его руководством, я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова», – вспоминал ученый.

В цифровую коллекцию Президентской библиотеки вошли не только дипломная работа Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве», но и его докторская диссертация «Боярская дума Древней Руси». Это электронная копия издания, выпущенного сразу после защиты научной работы – в 1882 году. Защита длилась почти четыре часа и прошла блестяще. Газета «Голос» на следующий день писала: «Впечатление, произведенное диспутом г. Ключевского, было близко к восторженному энтузиазму. Знание предмета, меткость ответов, исполненный достоинства тон возражений – всё это свидетельствовало, что мы имеем дело не с восходящим, а уже взошедшим светилом русской науки». На портале Президентской библиотеки представлены и другие труды Ключевского, среди которых его магистерская диссертация «Древнерусские жития святых как исторический источник», статьи «Петр Великий среди своих сотрудников» и «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае».

Ключевский принял эстафету у своего учителя – после смерти Соловьёва в 1879 году он стал читать курс русской истории в Московском университете. «Тихо звучала с кафедры речь Ключевского, и мы чувствовали себя, слушая ее, необыкновенно близко от предмета лекции, как будто тут, в самой аудитории, проносилось над нами веяние исторического прошлого», – вспоминают студенты в издании 1912 года «В. О. Ключевский: характеристики и воспоминания», вышедшем уже после его смерти. С рукописным вариантом блестящих лекций профессора также можно ознакомиться благодаря электронной коллекции.

Главным творческим достижением ученого, безусловно, стал «Курс русской истории» (Часть 1, Часть 2, Часть 3), выпущенный в 1902 г. и получивший всемирное признание. «Вашим „Курсом“ мы зачитывались еще в серых литографиях прежних дней. Для многих из нас он был первой книгой, заставившей мысль встрепенуться», – писали благодарные ученики в сборнике, выпущенном к тридцатилетию профессорской деятельности Ключевского в Московском университете.

Василий Осипович интересовался не только прошлым России, но и ее настоящим, об этом свидетельствуют воспоминания его друга, выдающегося юриста того времени А. Ф. Кони, а также адресованные ему письма. В июле 1906 г., после роспуска Государственной думы Российской империи первого созыва, Ключевский писал: «Я был вынужден признать два факта, которых не ожидал: это – быстрота, с какою сложился взгляд на нее, как на самый надежный орган законодательной власти, и потом бесспорная умеренность господствующего настроения, ею проявленного. Это настроение авторитетного в народе учреждения неизмеримо умереннее той революционной волны, которая начинает нас заливать, и существование Думы – это самое меньшее, ценою чего может быть достигнуто бескровное успокоение страны».

В. О. Ключевский скончался в мае 1911 года, не увидев масштабных событий, потрясших Россию через шесть лет. «Великий историк, ты сам теперь стал предметом истории. Усердно будут ученики твои и продолжатели твоего дела изучать тайну твоего исторического гения, подыскивать ключи, чтобы открыть происхождение основных мотивов твоего исторического мировоззрения; и думается мне, что на этом пути трудно им будет обойти твою „Арину Родионовну“, те сказки земли, которые подслушаны твоим на редкость чутким ухом еще в детстве в пределах родной земли», – такие слова священника А. Артоболевского приводит издание «В. О. Ключевский».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки