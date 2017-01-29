Россиянин завоевал сразу два "Порно-Оскара"

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28-летний россиянин Алексей Маетный, получивший известность в мировой порноиндустрии под псевдонимом Markus Dupree, стал обладателем сразу двух премий AVN Awards, которые часто называют "Порно-Оскарами". Снимок с победными статуэтками он разместил в своём "твиттере".

Первый приз Маркус Дюпри получил за волнующий эпизод с актрисой Абеллой Дейнджер, а второй — за порносцену с красоткой Адрианой Чечек, которая, кстати, также имеет российские корни.

Алексей Маетный родился в Санкт-Петербурге, а начал сниматься в фильмах для взрослых в 2011 году. Его страница на "Кинопоиске" насчитывает 13 лент с такими названиями, как "Мамаши на контроле", "Частная секс-школа", "Безумные подростки".

Источник: life.ru