84 года назад состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии
Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф Гитлер не стал канцлером Германии. Но, бесспорно, это одна из самых темных фигур в истории человечества.
Этому предшествовало: жизнь свободного художника; увлечение концепцией пангерманизма; собрания правых партий; участие в Первой мировой войне. Политическая карьера Адольфа Шикльгрубера (настоящая фамилия Гитлера) началась после вступления в 1919 году в Национал-социалистическую партию Германии (НСДАП). Уже в 1921 году Гитлер становится во главе партии.
В 1923 году он организовал и предпринял попытку вооруженного государственного переворота («Пивной путч»). После провала – девятимесячное заключение в тюрьме. К 1932 году партия Гитлера получает большинство голосов в Парламенте. Стремительное движение к высшей власти.
Назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии произошло 30 января 1933 года. А уже через год, после смерти П.Гинденбурга (Рейхспрезидента Германии в 1925-1934 годах), Адольф становится также президентом и верховным главнокомандующим, получив, таким образом, судебную, исполнительную и законодательную власть. С этого момента в Германии началась фашистская диктатура.
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