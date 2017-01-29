84 года назад состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии

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Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф Гитлер не стал канцлером Германии. Но, бесспорно, это одна из самых темных фигур в истории человечества.

Этому предшествовало: жизнь свободного художника; увлечение концепцией пангерманизма; собрания правых партий; участие в Первой мировой войне. Политическая карьера Адольфа Шикльгрубера (настоящая фамилия Гитлера) началась после вступления в 1919 году в Национал-социалистическую партию Германии (НСДАП). Уже в 1921 году Гитлер становится во главе партии.

В 1923 году он организовал и предпринял попытку вооруженного государственного переворота («Пивной путч»). После провала – девятимесячное заключение в тюрьме. К 1932 году партия Гитлера получает большинство голосов в Парламенте. Стремительное движение к высшей власти.

Назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии произошло 30 января 1933 года. А уже через год, после смерти П.Гинденбурга (Рейхспрезидента Германии в 1925-1934 годах), Адольф становится также президентом и верховным главнокомандующим, получив, таким образом, судебную, исполнительную и законодательную власть. С этого момента в Германии началась фашистская диктатура.

Источник: http://www.calend.ru/event/4384/ © Calend.ru