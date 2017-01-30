В Туапсинском районе назвали лучшие школьные хоры

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В Туапсинском районе прошел отборочный этап фестиваля-конкурса школьных хоров «Поющая Кубань».

«Выступали коллективы из учеников младших, средних и старших классов, а также разновозрастные. Свое мастерство конкурсанты демонстрировали в академическом и народном пении», — сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Исполнить необходимо было разнохарактерные произведения — народную песню, песню на выбор и сочинение отечественного композитора.

В итоге список лидеров составили хор «Звездочки» школы №8 Туапсе, хор «Зернышки» третьей городской школы и «Радуга» школы №37 поселка Тюменского.

Лучшие туапсинские коллективы выйдут на сцену краевого финала состязания, который состоится в апреле.

Источник: yuga.ru