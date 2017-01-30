В Краснодаре в кино покажут спектакли — лауреаты премии «Золотая Маска»

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В Краснодаре в кино покажут спектакли «Жизнь и судьба», «Гроза» и «Ромео и Джульетта».

В третий раз в кинотеатрах России можно будет увидеть спектакли-номинанты и лауреаты театральной премии «Золотая Маска».

17 февраля состоится показ балета «Ромео и Джульетта» в постановке Театра оперы и балета Екатеринбурга. Он посвящен 125-летию Сергея Прокофьева и 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира. 22 марта из санкт-петербургского Театра Европы состоится прямая трансляция спектакля «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана. Главные роли исполняют Сергей Курышев, Татьяна Шестакова и Елизавета Боярская.

4 апреля можно будет посмотреть трагедию «Гроза» по одноименному произведению Островского в постановке петербургского Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова.

Показы пройдут в кинотеатре «Формула Кино OZ». Начало в 19:00.

Источник: yuga.ru