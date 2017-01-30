При передаче Исаакиевского собора РПЦ без работы останутся 160 сотрудников музея

/Культура/

При передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви без работы останутся почти 160 сотрудников музея. Об этом сообщил директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», — сказал Буров.

Сам музей, по его словам, после передачи собора РПЦ потеряет свое имя, а его устав придется полностью изменить.

Директор музея предположил, что власти Санкт-Петербурга в ближайшее время передадут церкви и другие памятники. «Я думаю, что Спас [храм Спаса на Крови] буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», — сказал Буров.

Администрация Санкт-Петербурга в конце декабря приняла решение передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Подписать договор о передаче собора РПЦ планируется до конца 2018 года.

Против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступили ряд общественных организаций, а также представители музейного сообщества. В числе прочего, они указали, что музей «Исаакиевский собор» является одним из наиболее посещаемых и финансово успешных в России.

Власти Санкт-Петербурга заявляют, что после передачи РПЦ Исаакиевский собор сохранит музейные функции. В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что передача собора РПЦ фактически будет означать ликвидацию музея.

Источник: meduza.io