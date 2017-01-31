Керчь стала самым древним городом России

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Ученые доказали, что Керчь имеет право претендовать на звание самого древнего города России, сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"Самый древний город России – это Керчь… Уже доказано нашими учеными, что минимум на 500 лет город Керчь старше Дербента", — сказала Новосельская.

Ранее глава региона Сергей Аксенов поручил начать сбор информации об истории Керчи. Специалисты полагают, что этот город стал преемником античного города Пантикапей, основанного греческими колонистами около 2600 лет назад.

На сегодняшний день старейшим городом страны считается дагестанский Дербент, чье 2000-летие отпраздновали в 2015 году.

Керчь — город в восточном Крыму на берегу Керченского пролива. На его территории находятся памятники истории и архитектуры, относящиеся к различным эпохам и культурам.

Источник: ria.ru