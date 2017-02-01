В Краснодаре откроется выставка живописи художника Юрия Пономоренко

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В краснодарской галерее поддержки и развития изобразительного искусства «Арт-Союз» 2 февраля откроется выставка живописных работ местного художника Юрия Пономоренко.

«В живописных полотнах, представленных на выставке, запечатлен подвижный, переливчатый внутренний мир художника, наполненный поразительным богатством настроений, нюансами чувств и душевных состояний. А также многообразием связей индивидуальности с окружающим миром – людьми, предметами, идеями и природой», — рассказали организаторы.

Герои картин Пономоренко — простые люди, существующие в обычной для них среде. В их жизни художник пытается найти естественную красоту.

В работах Пономоренко объединились традиционная реалистическая школа живописи, поиски современной выразительности и привязанность к традициям русского фигуративного искусства второй половины XX века.

Официальное открытие выставки состоится в 18:00. Посетить экспозицию можно до 25 февраля.

Юрий Пономоренко родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил художественно-графический факультет Кубанского госуниверситета. Член Союза художников России, участник городских, краевых, зональных, всероссийских и международных выставок, сообщает пресс-служба краевого минкультуры.

Источник: kuban24.tv