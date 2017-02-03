Новороссийский оркестр "Юнга" выступит на фестивале "Барабаны мира" в Сочи

/Культура/

В Сочи в этнокультурном центре «Моя Россия» 4 и 5 февраля пройдет фестиваль «Барабаны мира».

Участники шоу готовятся к выступлению, 24 юных барабанщика из новороссийского оркестра «Юнга» репетируют каждый взмах палочкой и оттачивают каждое движение.

«Наши номера живут отдельной жизнью, на каждом фестивале звучат по-разному, с какими-то добавлениями», — сказал руководитель оркестра духовых и ударных инструментов «Юнга» Павел Мораров.

На фестивале ждут не только профессионалов, но и тех, которые видят барабан впервые. В музыкальных импровизациях может поучаствовать каждый. Для этого устроят мастер-классы от известных российских ударников.