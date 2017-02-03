В Краснодаре в кино покажут спектакль «Венецианский купец»

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В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» 7 февраля состоится показ спектакля «Венецианский купец» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке театра «Глобус».

Действие постановки происходит в Венеции и Бельмонте. Главный герой Бассанио погряз в долгах и, чтобы поправить свое денежное положение, решает жениться на богатой девушке Порции. Он просит помощи у венецианского купца и по совместительству своего друга Антонио, который занимает деньги у еврейского ростовщика Шейлока. По условиям векселя, если деньги не будут возвращены в срок, Шейлок имеет право вырезать фунт мяса из тела купца.

Роль ростовщика исполняет британский актер Джонатан Прайс, известный по съемкам в «Игре престолов», «Пиратах Карибского моря» и «Волчьем зале».

Начало в 19:30. Спектакль идет на английском языке с русскими субтитрами. Продолжительность — 2 часа 47 минут. Возрастное ограничение — 16+.

Источник: yuga.ru