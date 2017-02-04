/Культура/

В рамках месячника оборонно-массовой работы в социально-реабилитационном центре «Юнга» 3 февраля состоялась информационная беседа «Новороссийск - город в военной шинели» о тяготах Великой Отечественной Войны и о событиях 1943 года в родном городе Новороссийске (в рамках цикла мероприятий «Во славу Кубани»).

Примечательность и необычность этой встречи заключалась в том, что мероприятие проводила Новороссийская поэтесса, член литературного объединения «Наше Слово» Чернышева Валентина Петровна, проиллюстрировавшая на примере собственного детства все испытания, перед которыми поставила война различные поколения людей.

Валентина Петровна говорила о подвиге солдат, которые не щадили себя и смело шли в бой, вспоминала своего отца, смелость которого вызывает истинное восхищение, с трепетом рассказывала о матери, вынужденной «вечно ждать и молиться за здоровье родных».

Повествование поэтессы было наполнено искренними чувствами и переживаниями. Ребята были тронуты до слез.

Во второй части мероприятия заведующая отделом массовой работы Делич Аница раскрыла тему героической обороны Новороссийска и зачитала несколько патриотических стихотворений, которые убедили аудиторию в том, что бесстрашие у советского народа было в крови.

Завершилась встреча минутой молчания.

Источник: ЦГБ им. Баллиона