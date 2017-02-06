Литературное наследие выдающегося юриста А. Ф. Кони сохраняют фонды Президентской библиотеки

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9 февраля 2017 года отмечается 173-летие со дня рождения Анатолия Федоровича Кони – выдающегося российского юриста, государственного и общественного деятеля, литератора. В электронном фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с материалами о жизни и профессиональной деятельности одного из ярких представителей русской интеллигенции рубежа конца XIX – начала ХХ века, а также с его блестящими литературными работами.

«На восьмидесятилетнем жизненном пути Анатолия Федоровича Кони много ярких, значительных моментов. Так много для краткой человеческой жизни красиво и безупречно пройденных ступеней на редкость разносторонней деятельности. Столько заслуг исключительной судебной деятельности. Вершина ораторского искусства. Служение науке, начатое с университетской скамьи. Общественная деятельность, полная лучших стремлений. Истинный литературный дар. Наконец, встречи: пестрые, интересные. Дружба с целой плеядой замечательных русских людей», – пишет Л. Утевский в издании 1925 года «Анатолий Федорович Кони. 1844–1924».

Действительно, героями литературных произведений А. Ф. Кони стали такие выдающиеся представители своего времени, как С. Ю. Витте, А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский и многие другие.

«В моем воспоминании образ его стоит, как живой – с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого за людские скорби сердца»,– пишет А. Ф. Кони в своей книге «Воспоминания о А. П. Чехове», выпущенной в 1925 году; электронная копия издания представлена в фонде Президентской библиотеки. Как человек, работающий в пенитенциарной системе, юрист особо ценил писателя за его книгу «Остров Сахалин», в которой поднимаются проблемы ужасающих условий содержания ссыльных каторжан.

Кони и Чехов состояли в постоянной переписке. Анатолий Федорович навещал писателя в Ялте, позже он писал об этих встречах: «Принадлежавший ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой-то неприятный вид, а записки на стенах передней и кабинета с просьбой „не курить“ указывали, что с хозяином что-то неладно. И действительно, застегнутое на все пуговицы пальто Антона Павловича, его задумчивый по временам вид и выразительное молчание или встречный вопрос из другой области в ответ на желание узнать о его здоровье показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно покидают его». Здесь они вели долгие беседы: «Чехова очень интересовали мои личные воспоминания и психологические наблюдения из области свидетельских показаний».

Кони не упоминает, использовал ли Чехов эти материалы в своих произведениях, но мы точно знаем, что богатый жизненный опыт знаменитого юриста послужил основой для одного из романов другого великого русского писателя. «Имя А. Ф. Кони с именем Л. Н. Толстого, помимо многого другого, особенно определенно и прочно связано благодаря роману „Воскресение“ – произведению, которое в дневниках и письмах Л. Н. обычно называл „Коневской повестью“, потому что всегда помнил, что его тема, его основная мысль дана ему именно Анатолием Федоровичем», – читаем в уже упомянутом издании «Анатолий Федорович Кони. 1844–1924», в котором приводится подробный рассказ о сотрудничестве двух выдающихся личностей.

Благодаря воспоминаниям А. В. Кони мы можем воссоздать для себя внешний облик великого русского поэта Н. А. Некрасова: «В первый раз мне пришлось его увидать в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое», – вспоминает юрист на страницах издания 1921 года «Некрасов. Достоевский». Рассказ старого крестьянина, переданный А. Ф. Кони известному писателю, также послужил источником литературного вдохновения: «Когда мы расстались, сказал мне: „я этим воспользуюсь“, – а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: „О Якове верном – холопе примерном“, прося сообщить, „так ли?“. Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и чрез месяц получил от него отдельный оттиск той части „Кому на Руси жить хорошо“, в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах».

Литературным героем А. Ф. Кони стал и родной город Санкт-Петербург, которому он посвятил книгу «Петербург: Воспоминания старожила». В электронной копии издания 1922 года читаем: «Не один Петербург настоящих дней пустынный, безжизненный и „оброшенный“, но и тот огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город, полный торгового и уличного движения, каким он был пред злополучной войной до 1915 года, во многом отличается от Петербурга с начала 50-х до середины 60-х годов. <…> Старый город Святого Петра иногда возникает в памяти старожилов в своем прежнем оригинальном виде и хочется, „перебирая четки воспоминаний“, пройти по нему с посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область безвозвратного прошлого воспоминаниями». Эта книга – настоящая машина времени, благодаря которой можно вернуться более чем на сто лет назад и прогуляться по старому Петербургу: «На улицах много разносчиков с лотками, свободно останавливающихся на перекрестках для торговли игрушками, мочеными грушами, яблоками. Пред Гостиным двором и на углах мостов стоят продавцы калачей и саек, дешевой икры, рубцов и вареной печенки. У некоторых на головах лотки с товаром, большие лохани с рыбой и кадки с мороженым».

В фонде Президентской библиотеки представлены также работы А. Ф. Кони, касающиеся его деятельности на юридическом поприще. Это «Суд – наука – искусство: (из воспоминаний судебного деятеля)» 1923 года, «О суде присяжных и о суде с сословными представителями» 1895 года, «Отцы и дети судебной реформы» 1914 года и многие другие.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки