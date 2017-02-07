Курс валют
58.71
63.16
/Культура/

В России утвердили нормативы для библиотек и кинотеатров в регионах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в методику определения нормативной потребности регионов в объектах социальной инфраструктуры.

Соответствующий документ 7 февраля был опубликован на сайте правительства.

«Введен новый норматив для библиотек "точка доступа/подключения к полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального читального зала" с учетом развития информационных ресурсов и дистанционных форм получения услуг. Взамен норматива по количеству кинотеатров введен норматив по количеству кинозалов», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документ предлагает структуру сети организаций, соответствующую установленным полномочиям в сфере культуры и предусматривающую перечень организаций культуры различных видов деятельности в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании.

Планируется, что принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учетом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей, а также современных требований к оказанию услуг в сфере культуры и обеспечения доступности учреждений культуры.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 22 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Как выбрать хорошего косметолога

Борис Титов: Дайте экономике больше денег - и она начнет расти

Минобороны запускает акцию #ЯСлужил

В Крыму судебные приставы арестовали имущество заемщиков украинских банков

Путин дал секретное поручение не допустить роста тарифов из-за «закона Яровой»