В России утвердили нормативы для библиотек и кинотеатров в регионах

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в методику определения нормативной потребности регионов в объектах социальной инфраструктуры.

Соответствующий документ 7 февраля был опубликован на сайте правительства.

«Введен новый норматив для библиотек "точка доступа/подключения к полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального читального зала" с учетом развития информационных ресурсов и дистанционных форм получения услуг. Взамен норматива по количеству кинотеатров введен норматив по количеству кинозалов», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Документ предлагает структуру сети организаций, соответствующую установленным полномочиям в сфере культуры и предусматривающую перечень организаций культуры различных видов деятельности в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании.

Планируется, что принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учетом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей, а также современных требований к оказанию услуг в сфере культуры и обеспечения доступности учреждений культуры.

Источник: kuban24.tv