Президентская библиотека оцифрует личный архив Бориса Угарова

/Культура/

6 февраля 2017 года, в день 95-летия со дня рождения народного художника СССР Бориса Угарова (1922–1991), Президентская библиотека представила вниманию журналистов и широкой публики проект по созданию цифровой коллекции документов и материалов, посвященных жизни и творчеству выдающегося российского живописца, ректора Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, президента Академии художеств СССР, председателя Комитета по Ленинградским и Государственным премиям в области литературы и искусства, члена правления Советского фонда культуры. Интереснейшие документы, фотографии, видеозаписи, свидетельствующие о многогранной и активной деятельности Б. Угарова, составили небольшую импровизированную экспозицию в одном из залов бывшего Синода. Материалы передала на оцифровку в Президентскую библиотеку внучка художника Ульяна Угарова.

«Можно много говорить о богатейшем творческом наследии Бориса Сергеевича, о том, как много он сделал для академии и конкретных художников и их студенческих студий, – сказал во время церемонии передачи наследия Угарова ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семён Михайловский, – но мне хотелось бы сейчас вспомнить о нем как о неординарной, яркой, притягательной личности. Знаете, ничего не было в этом человеке от чиновника-администратора, он был прост в самом высоком смысле слова, с кем бы ни разговаривал в данный момент – с министром ли, с учащимся… Благодаря своему обаянию он преодолевал барьеры между нами и Западом, в трудные годы перестройки Борису Сергеевичу удалось организовать выставки работ наших студентов в США и Англии, точнее, в Шотландии. Имя Угарова открывало все двери, это был художник с мировым именем, разноязычные каталоги его работ можно было встретить в Италии и Швеции; впрочем, мир его полотен был понятен без перевода».

Директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки Елена Жабко в своем выступлении пообещала, что вся эта бесценная собранная семьей коллекция «будет переведена в цифру и загружена в электронный фонд». «Представитель социалистического реализма Угаров рисовал лица „той“ эпохи, она была ему родной и соразмерной – и обязательно должна быть запечатлена в памяти страны с помощью новейших IT-технологий». Е. Жабко отметила также, что есть все предпосылки для того, чтобы завязавшиеся партнерские отношения между Президентской библиотекой и научной библиотекой Академии художеств успешно развивались и впредь.

На портале Президентской библиотеки уже стала доступной книга Владимира Леняшина «Борис Сергеевич Угаров», в которой автор отмечает:

«Прирожденный живописец, Угаров не боится брать мотивы, к которым уже не раз обращались многие пейзажисты, в том числе такие замечательные, как И. Левитан и К. Коровин, В. Серов и Л. Туржанский. Связь с традициями русской пейзажной школы он и не скрывает, пишет зимы и весны, раннее утро и сумерки, ночное, амбары… – то, что писалось до него сотни раз. Он пишет снова и так, как никто другой».

Тем более важно сохранить оставленное художником творческое и духовное наследие, глубоко русское, с непреходящей верой в народ, в его лучшее будущее. И показательно, что настоящим ревнителем и хранителем наследства деда стала внучка Ульяна Угарова, студентка факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, которая, собственно, и инициировала передачу на оцифровку документов художника и книг о нем. В своем ответном слове она поблагодарила Президентскую библиотеку за организацию экспозиции, развернутой в электронном читальном зале, и выразила надежду, что к грядущему 100-летию Бориса Сергеевича его электронная коллекция пополнится новыми интересными экспонатами.

Присутствовавшая на встрече в Президентской библиотеке дочь известного скульптора Михаила Аникушина – Нина Михайловна Аникушина рассказала о дружбе отца с Борисом Угаровым и прочла записку скульптора от 10 августа 1991 года, адресованную его другу-художнику. В этой записке, говоря о творчестве Угарова, Аникушин отметил «легкость рисунка, его пластичность, обаяние красок, цвета, культуру, огромные знания, предчувствования…».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки