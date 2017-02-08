Курс валют
59.19
63.24
/Культура/

В Краснодаре пройдет выставка работ Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна

В краснодарском выставочном зале 18 февраля откроется выставка «Поп-арт. Форум».

Среди них знаменитые серийные произведения Э. Уорхола «Мэрилин» и «Банки супа Кэмбэлл», «M-may be» Р. Лихтенштейна, «Love» Р. Индианы, «Три флага» Дж. Джонса и многие другие. В то же время особое отношение художников к производству тиражных вещей можно будет увидеть на обложках альбомов «The Beatles», «Roling Stones» и «Velvet Underground».
Направление поп-арт возникло в конце 1950–1960-х годов как способ сделать искусство доступным для каждого, массовым и популярным.
Молодые английские архитекторы, писатели, художники и интеллектуалы основали в Лондонском институте современного искусства так называемую независимую группу. Они были первыми, кто продемонстрировал особенный интерес к средствам массовой информации. В своих работах эти мастера обращались к языку городской культуры, рекламы, комиксов, фотографии, дизайна.
Молодые американские художники, почти одновременно с английскими, не зная об их начинаниях, расширили художественный язык броскими элементами.
Яркими представителями этого направления стали Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург, Джеймс Розенквист, Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Энди Уорхол. Их работы находятся в лучших музейных и частных коллекциях, постоянно бьют рекорды мировых аукционов.
Выставка «Поп-арт. Форум» организована совместно с Арт-центром в Перинных рядах г. Санкт-Петербурга.
Выставка продлится до 19 марта.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 44 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Шаг на встречу!

Новый фильм Арнольда Шварценеггера посвящен катастрофе над Боденским озером 2002 года

Фильм «Чужой дом» удостоен награды американской Гильдии кинематографистов

Кубанские спортсмены завоевали восемь наград на первенстве России по самбо

Кубанские школьники стали призерами Всероссийского научного конкурса