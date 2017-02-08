В Краснодаре пройдет выставка работ Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна

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В краснодарском выставочном зале 18 февраля откроется выставка «Поп-арт. Форум».

Среди них знаменитые серийные произведения Э. Уорхола «Мэрилин» и «Банки супа Кэмбэлл», «M-may be» Р. Лихтенштейна, «Love» Р. Индианы, «Три флага» Дж. Джонса и многие другие. В то же время особое отношение художников к производству тиражных вещей можно будет увидеть на обложках альбомов «The Beatles», «Roling Stones» и «Velvet Underground».

Направление поп-арт возникло в конце 1950–1960-х годов как способ сделать искусство доступным для каждого, массовым и популярным.

Молодые английские архитекторы, писатели, художники и интеллектуалы основали в Лондонском институте современного искусства так называемую независимую группу. Они были первыми, кто продемонстрировал особенный интерес к средствам массовой информации. В своих работах эти мастера обращались к языку городской культуры, рекламы, комиксов, фотографии, дизайна.

Молодые американские художники, почти одновременно с английскими, не зная об их начинаниях, расширили художественный язык броскими элементами.

Яркими представителями этого направления стали Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург, Джеймс Розенквист, Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Энди Уорхол. Их работы находятся в лучших музейных и частных коллекциях, постоянно бьют рекорды мировых аукционов.

Выставка «Поп-арт. Форум» организована совместно с Арт-центром в Перинных рядах г. Санкт-Петербурга.

Выставка продлится до 19 марта.