Фильм «Экипаж» признан самым кассовым российским фильмом 2016 года

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«Экипаж», созданный при поддержке Минкультуры России, признан самым кассовым российским фильмом 2016 года

Фильм Николая Лебедева «Экипаж» собрал в прокате более 1,5 млрд рублей и вошел в пятерку наиболее коммерчески успешных картин, показанных в России и СНГ. Лента, снятая по мотивам одноименного фильма Александра Митты 1979 года, также получила премию «Блокбастер». Продюсерами года признаны спродюсировавшие картину Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский.

Профессиональная премия «Блокбастер» учреждена журналом «Кинобизнес сегодня», целевая аудитория которого - кинодистрибьюторы, руководители студий, владельцы кинотеатров, а также представители деловой и финансовой элиты, имеющей отношение к кинобизнесу.

Главный критерий отбора лауреатов — коммерческий успех картин, выпущенных в прошедшем году в российский кинопрокат.

В этом году премия «Блокбастер» отмечает свое 20-летие.

Источник: Министерство культуры РФ