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/Культура/

В Геленджике откроют парк казачьего быта

В Геленджике к лету появится парк казачьего быта площадью 0,6 га.

Он станет частью комплекса, в который войдет Кафедральный собор в честь Андрея Первозванного и Андреевский парк, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

На выделенном участке появится кубанский двор, на котором будут представлены быт, культура и традиции казаков. На территории парка  установят различные деревянные фигуры. Среди них — казак на коне, казачка с хлебом да солью, семья за обедом, пасечник с медом, девушка с коромыслом, а также домашний скот. Изготовлением фигур занимаются мастера резьбы по дереву из подмосковного села Богородское.

На территории казачьего подворья посеют рожь, пшеницу, овес, кукурузу и подсолнухи. В парке установят детскую площадку.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Культура

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